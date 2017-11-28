Araç sahiplerine uyarı: Direksiyon kilidi kullanın

Hırsızların başvurdukları yöntem her geçen gün değişiyor.

RÖLE KUTUSU HİLESİ

Lüks araçlara dadanan hırsızların son yöntemi, elektromanyetik bir cihazla aracı çalıştırarak götürme şeklinde olduğu belirlendi.

İngiltere'de yaşanan olayında güvenlik kamerasına yakalanan hırsızların "röle kutusu hilesi" yöntemine başvurduğu görüldü.

Röle kutusu hilesi yapan hırsızlar kameraya yakalandı VİDEO

GÜVENLİK UZMANLARI UYARIYOR

Bu tarz hırsızlıklara karşı hâlâ en iyi koruma yönteminin araç kilidi olduğunu hatırlatıyor.