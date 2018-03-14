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Araç sahiplerine yarı fiyata kasko kolaylığı

Muafiyetli kasko adı verilen sistemle araç sahipleri yüzde 50'ye varan oranlarda indirimli poliçe satın alabiliyor.

İHA | 14.03.2018 - 09:35..
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Araç sahiplerine yarı fiyata kasko kolaylığı

Bütçe aşımı nedeniyle kasko yaptırmaktan kaçınan tüketiciler, ucuz kasko yaptırmanın yollarını arıyor. Sigorta bedelinin ya da hasarın belli bir yüzdesine kadar oluşan zararların sigortalı tarafından, geriye kalan tutarın ise sigortacı tarafından yüklenilmesini sağlayan muafiyetli kasko, bütçe aşımı sebebiyle kasko yaptırmaktan vazgeçenlere neredeyse yüzde 25-50 arasında tasarruf olanağı sağlıyor.

Araç sahiplerine yarı fiyata kasko kolaylığı

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Muafiyetli kasko, araç sahibi ve sigorta şirketi arasında yapılacak olan anlaşma esasına dayanıyor. Örneğin; araç sahibi meydana gelecek hasarların yüzde 10'a tekabül eden kısmını ve küçük hasarları kendi ödeyeceğini taahhüt ediyor. Böylece sigorta şirketinin hasar dosya açılış maliyeti düşüyor. Bu düşüş de kasko yaptıran araç sahibinin cebine yansıyor.

Araç sahiplerine yarı fiyata kasko kolaylığı

İKİ SEÇENEK MEVCUT

Muafiyetli kaskoda iki ayrı taahhüt seçeneği bulunuyor. Bunlar oran üzerinden veya hasar bedeli üzerinden muafiyet esasına dayanıyor. Oran üzerinden yapılan sözleşmelerde araç sahibi ve sigorta şirketi bir oran belirliyor. Örneğin; yüzde 5 oran belirlenen sözleşmelerde, hasar aracın değerinin yüzde 5'inin altındaysa sigorta şirketi hasarı karşılamıyor. Yüzde 5 ve üzerindeyse hasar sigorta şirketi tarafından karşılanıyor.

Hasar bedeli üzerinden yapılan sözleşmelerde ise araç sahibi ve sigorta şirketi bir hasar bedeli belirliyor. Örneğin; belirlenen rakam 500 lira ise, araçta meydana gelen 500 lira altındaki hasarları sigorta şirketi karşılamıyor. 500 liranın üzerindeki hasarlar ise sigorta şirketi tarafından karşılanıyor.

Araç sahiplerine yarı fiyata kasko kolaylığı

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