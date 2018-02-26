Araç soymak için sinyal kesici kullanıyorlar

İstanbul'da alışveriş yapmak isteyen araç sahibi Ayşe Özsamur adlı vatandaş, uzaktan kumandayla aracını kilitleyip markete girdi. Geri geldiğinde artık çantası yoktu. Hırsızlar, araç çevresinde çalıştırarak, uzaktan kumandanın aracı kilitlemesini engeledi. Özsamur, markete girdiğinde de içinden çantayı alıp kaçtı.
GÜVEN TİMLERİ YAKALADI
Ayşe Özsamur şanslıydı. Çünkü aynı yerde tekrar eden araç soygunlarından dolayı güven timleri takipteydi ve hemen arka sokakta hırsızı yakalayıp çantayı kurtardılar.
Otomobil sahipleri bu tuzağa dikkat VİDEO