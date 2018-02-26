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Araç soymak için sinyal kesici kullanıyorlar

Sinyal kesici kullanan hırsızlar, araçların uzaktan kumandalarla kilitlenmesini engelliyor, ardından araçları soyuyorlar.

Haber Merkezi | 26.02.2018 - 15:07..
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İstanbul'da alışveriş yapmak isteyen araç sahibi Ayşe Özsamur adlı vatandaş, uzaktan kumandayla aracını kilitleyip markete girdi. Geri geldiğinde artık çantası yoktu. Hırsızlar, araç çevresinde çalıştırarak, uzaktan kumandanın aracı kilitlemesini engeledi. Özsamur, markete girdiğinde de içinden çantayı alıp kaçtı.

GÜVEN TİMLERİ YAKALADI

Ayşe Özsamur şanslıydı. Çünkü aynı yerde tekrar eden araç soygunlarından dolayı güven timleri takipteydi ve hemen arka sokakta hırsızı yakalayıp çantayı kurtardılar.

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