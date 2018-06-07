Aracı sıkıştırılınca kanalete düştü

Adana'nın Çukurova ilçesi Mithat Özsan Bulvarında Ramazan Kenç yönetimindeki otomobil bulvardan kent merkezine doğru ilerliyordu.

Kenç'in yol çalışmasının yapıldığı yere geldiği sırada aracı, başka bir araç tarafından sıkıştırıldı, belediye'nin yol çalışması için açtığı çukura düştü.

HATALI SÜRÜCÜ ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

Kenç’i sıkıştıran sürücü kaza sonrası durmayıp kaçınca Kenç, ön tarafı çukura düşen ve arka tarafı askıda kalan otomobilde mahsur kaldı.

Kenç’i otomobilden yol çalışması yapan işçiler çıkarttı. Ramazan Kenç, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

DAHA KÖTÜSÜ DE OLABİLİRDİ

Kazayı duyan Ramazan Kenç’in amcası Can Kenç olay yerine geldi. Amca Kenç, aracın sıkıştırılması sonucu yeğeninin kanalete düştüğünü öğrenince, "Bu adam yeğenimi sıkıştırmış o da direksiyon hakimiyetini kaybedip kanalete düşmüş. Yolda bu tür şeyler olabilir. Ama neden durmuyorsun, niye kaçıyorsun hadi yeğenimde daha ciddi bir şey olsaydı ne olacaktı. İnsanlık adına durması lazım. Ama insanlık ölmüş." dedi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, otomobili sıkıştırdığı iddia edilen sürücü aranıyor.