taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.21155
Euro
7.2773
Altın
1213.8505
Borsa
93008.72

Aracın arkasına bağlayarak yolculuk ettiren kişiye gözaltı

Çankırı'da aracın arkasına bağlanarak yolculuk ettirilen küçük kız videosu büyük tepkilere neden olmuştu.

Haber Merkezi | 28.08.2018 - 11:58..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yaylakent beldesi yakınlarındaki yolda, seyir halindeki 34 RA 4649 plakalı minibüsün arkasına bağlı kızı görenler, büyük şaşkınlık yaşadı.

Siyah kalın iplerle aracın arkasına bağlı olduğu görülen küçük kızın bu haldeki seyahati, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çankırı'da bir kadın minibüsün arkasına bağlandı VİDEO

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler ise minibüs sürücüsüne tepki gösterdi. İsminin İdris K. olduğu öğrenilen minibüs sürücüsü, Şabanözü Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Orta ilçesinde yakalandı.

SORGUYA ALINDI

Burada adliye olmadığı için Şabanözü Adliyesi'ne getirilen İdris K., sorguya alındı. Seyir halindeki minibüsün arkasına bağlı kızın 13 yaşında olduğu belirtildi.

Aracın arkasına bağlayarak yolculuk ettiren kişiye gözaltı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Konutta dev indirim

Konutta dev indirim

380
Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

Putin yine pozlarıyla gündeme oturdu

65
MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

342
Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

Aziz Sancar evrim tartışmalarını yeniden alevlendirdi

372
Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

Trump: Brunson'ın serbest kalması için savaşıyoruz

48
Şenol İpek'in yeni aşkı

Şenol İpek'in yeni aşkı

26
ABD YPG'yi koruma altına aldı

ABD YPG'yi koruma altına aldı

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM