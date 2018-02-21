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Aracın kilometresini düşürüp satan sanıklara hapis cezası

Adana'da satın aldığı aracın kilometresini düşürüp fiyatını arttırarak satan üç kişi "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 6'şar ay hapis cezası aldı.

Detay Haber | 21.02.2018 - 12:55..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Aracın kilometresini düşürüp satan sanıklara hapis cezası
Gökhan Mert GÜNAYDIN / [email protected]

İkinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri: Sahte kilometre.

Örneğin; 2000 model bir otomobilin 30 binde olması düşündürücü gelebilir. Hiç çalıştırmadan sadece sağına soluna baktığınızda paslı bir parçası varsa bu aracın kilometresiyle oynanmış diyebilirsiniz. Kullanılmayan ve 18 yılda 30 bin kilometre yapan bir aracın fren disklerinden tutun, motor hortumlarında çürüme, marşpiyellerde pas bulmanız mümkün. (Aracını çok sevip, kapalı garajında özenle temizliğini eksik etmeyen kullanıcılar hariç.)

KİLOMETRESİNİ DÜŞÜRÜP SATTILAR

Adana'da yaşanan sahte kilometre olayında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 kişi hapis cezası aldı. 237 bin 500 kilometredeki 2003 model otomobilin kilometresini 140 bine düşürerek sattılar.

"4 BİN LİRAYA ŞİKAYETİMİ GERİ ÇEKTİM"

Aracın hasar durumu ile kilometresini sorduğunu ifade eden alıcı, "Kilometrenin orijinal olduğunu söyledi. Aracı aldıktan sonra Whatsapp'tan bir ekspertiz raporu gönderdi. Raporun tarihi ile oynanmış olduğunu sezinledim. Raporu veren firmayı aradım. Raporun eski olduğu ve kilometresi ile oynadıkları ortaya çıktı. Ben de şikayetçi oldum. 5 bin lira zararım vardı." dedi.

Alıcı, sanıklarla 4 bin lira karşılığı anlaştıklarını, şikayetinden vazgeçtiğini kaydetti.

Otomobilin ilk sahibi tanık F.K. de 200 binin üzerindeki bir kilometreyle sattığı aracını daha sonra aracı çok düşük bir kilometrede satışa çıkarıldığını görünce ihbarda bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkları "bilişim sistemlerini aracı olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçundan önce 6'şar yıl hapis ve 6'şar bin lira adli para cezasına mahkum edildi. Sanıkların pişmanlık duymaları ve mağdurun zararını karşılamaları nedeniyle cezaları 2 yıl 6'şar ay ve 5'er bin lira adli para cezasına indirildi.

Ayrıca, sanıklar hakkında sahte ekspertiz raporu düzenlemekten Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

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