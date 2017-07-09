taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Aracına çarptıkları polisi darbedip silahını aldılar

Adana'da trafik ışıklarında beklerken otomobiline çarptıkları polis memurunu darbederek beylik tabancasını alan 4 kişi gözaltına alındı.

09.07.2017 - 05:01
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Merkez Çukurova ilçesi Öğretmenler Bulvarı'nda sivil kıyafetli polis memuru Bekir K'nin kullandığı otomobile trafik ışıklarında beklediği sırada arkasından gelen Soner T. yönetimindeki midibüs çarptı.

Kazanın ardından polis memuru ile midibüs şoförü tartışmaya başladı.

Midibüs şoförünün çağırması üzerine olay yerine gelen yakınlarının da tartışmaya müdahil olması sonucu çıkan arbedede polis memuru darbedilerek silahı alındı.

Çevredekilerin ihbarının ardından olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Darbedilen Bekir K'nin şikayeti üzerine midibüs şoförü ile 4 yakını gözaltına alındı.

Yapılan aramada polis memurunun kayıp silahı bulundu, midibüs şoförünün yakınlarının aracında sopa ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir
Bursa'da tarla kavgası cinayetle bitti
Yenişehir İlçesine bağlı Akbıyık Köyü'nde çıkan silahlı kavgada, 2 kişi pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
FETÖ/PDY'nin adliye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 9 kişi gözaltına alındı.
Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı
Manisa'nın Selendi ilçesinde bir rehabilitasyon merkezinin sahibinin aracından atlayan merkezin müdürü genç kız ağır yaralandı.
Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı
Ömer T., tartıştığı yengesi Fadime Tavan'ı bıçaklayarak öldürdü, yengesinin komşusu Azize Sabuncu'yu da ağır yaraladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

PKK'lıların saldırdığı Alman gazeteciden Erdoğan'a teşekkür

118
İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

İstanbul’daki Suriyelilerden sağduyu etkinliği

34
Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

Bitlis'te bombalı saldırı: 2 asker şehit

18
Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı

Genç kız otomobilden atladı, sürücü tutuklandı

5
Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

Adana'da uyuşturucu bağımlısı dehşet saçtı

14
Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

Musul'da DEAŞ'a karşı zafer çok yakın

7
Doğu Perinçek İran'a gitti

Doğu Perinçek İran'a gitti

8
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM