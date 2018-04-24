Aracını çalan hırsızdan şikayetçi olmadı

Seyhan ilçesinde ismi açıklanmayan sürücü, otomobilini otoparka park edip, hastaneye girdi. Bir süre sonra otopark görevlisinin yanına gelen O.A. ise aracın kendisine ait olduğunu söyleyip, anahtarı istedi.

Anahtarı alıp aracı çalıştıran O.A. otoparktan çıkarken, diğer görevli aracın çalındığını fark etti.

FARK EDİLİNCE KAZA YAPTI

Park eden araçların arasından ağır ağır ilerleyen O.A., arkasından koşan otopark görevlilerini görüp hızlanınca kaza yaptı. Vatandaşlar ve otopark görevlileri O.A.'yı araçtan indirip dövmeye başladı.

SERBEST BIRAKILDI

Kalabalıktan kurtulan O.A., hastane acil servisine sığındı. A.O., çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen O.A., araç sahibi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.