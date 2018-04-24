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Aracını çalan hırsızdan şikayetçi olmadı

Adana'da, bir hastane otoparkından çaldığı otomobille kaçmaya çalışırken kaza yapınca çevredekilerden dayak yiyen O.A., acil servise sığındı.

DHA | 24.04.2018 - 12:17..
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Seyhan ilçesinde ismi açıklanmayan sürücü, otomobilini otoparka park edip, hastaneye girdi. Bir süre sonra otopark görevlisinin yanına gelen O.A. ise aracın kendisine ait olduğunu söyleyip, anahtarı istedi.

Anahtarı alıp aracı çalıştıran O.A. otoparktan çıkarken, diğer görevli aracın çalındığını fark etti.

Aracını çalan hırsızdan şikayetçi olmadı

FARK EDİLİNCE KAZA YAPTI

Park eden araçların arasından ağır ağır ilerleyen O.A., arkasından koşan otopark görevlilerini görüp hızlanınca kaza yaptı. Vatandaşlar ve otopark görevlileri O.A.'yı araçtan indirip dövmeye başladı.

Aracını çalan hırsızdan şikayetçi olmadı

SERBEST BIRAKILDI

Kalabalıktan kurtulan O.A., hastane acil servisine sığındı. A.O., çağırılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezine götürülen O.A., araç sahibi şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.

Aracını çalan hırsızdan şikayetçi olmadı



Aracını çalan hırsızdan şikayetçi olmadı



Aracını çalan hırsızdan şikayetçi olmadı

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