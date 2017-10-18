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Aracını engelli rampasına bırakan sürücüye cahil mesajı

İzmir'de bir kadın sürücü engelli rampasına aracını park etti. Mahalle sakinleri otomobilin camına sahibini utandıran yazılar yapıştırdı.

18.10.2017 - 04:54
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İzmir'in Balçova ilçesindeki İnönü Caddesi'nde bir kadın sürücü, otomobilini yaya geçidine park ederek, aracının başından ayrıldı. Uzun süre gelmeyen sürücüye çevredekiler, tepki gösterdi. Otomobilin üzerine ’Bir cahil olarak yaya geçidi ve engelli rampasına park ettim, sığırım’ ve ’Yaya geçidi ve engelli rampası sığırı’ yazıları yapıştırıldı.

Aracını engelli rampasına bırakan sürücüye cahil mesajı

Bu sırada, otomobilin yanına gelen kadın sürücü, yazıları görünce şaşkınlık yaşadı. Mahalle sakinlerinden yaşlı bir kadın, sürücüye tepki gösterdi.

Aracını engelli rampasına bırakan sürücüye cahil mesajı

VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşlı kadın, "Benim evimde hasta var. Buraya hangi hakla arabanı koyarsın? Burası yaya geçidi" dedi. Çevresindekilerden özür dileyen sürücüye tepkiler, dinmedi. Hatasını anlayan kadın sürücü, daha sonra otomobiline binerek, caddeden uzaklaştı.

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