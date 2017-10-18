Aracını engelli rampasına bırakan sürücüye cahil mesajı

1 İstanbul'da terör operasyonu Esenyurt'ta terör operasyonu yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çok sayıda kişinin gözaltına aldı.

2 Bin 500 DEAŞ'lı Avrupa'ya döndü AB verilerine göre, Suriye ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşan bin 500 kişi, Avrupa ülkelerine geri döndü.

3 ÖSYM Başkanı Özer: 15 dakika kuralını uygulamayacağız ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, bu yıl değişen üniversite giriş sistemi ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

4 Kömür ocağındaki göçükte ölen 6 kişi toprağa verildi Şırnak'taki kömür ocağı göçüğünde hayatını kaybeden 7 kişiden 6'sının cenazeleri toprağa verildi.

5 Karabük'te pompalı tüfekli saldırı: 4 yaralı Karabük'te otomobil ile gelip büfe sahibiyle tartışan kişiler, büfe sahibi ve arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş açtı.

6 Washington'da Trump-Çipras buluşması Trump ile görüşmek için ABD'ye giden Çipras, ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulundu.