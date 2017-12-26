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Aracını yakan sürücü: Canım istedi

Bursa'da, trafikte durdurup ateşe verdiği aracını canı istediği için yaktığını söyledi.

İHA | 26.12.2017 - 10:51..
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Bursa'nın, Osmangazi ilçesinde yaşanan olayda Mehmet Hüseyin A., 07 CZS 66 plakalı aracını trafikte ilerlerken sağa çekip, durdurdu. Ardından aşağıya inen sürücü, bir anda aracını ateşe verdi.

Aracını yakan sürücü: Canım istedi

"CANIM İSTEDİ"

Yanan araç sebebiyle trafik dururken, çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, alev alev yanan aracı söndürdü. Yangının ardından aracı canı istediği için yaktığını ifade eden sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Polis ekiplerinin olayla alakalı tahkikatı sürüyor.

Aracını yakan sürücü: Canım istedi

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