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Aracını yakmak isteyen sürücü gazetecilere saldırdı

Konya'da yol kenarında aracını yakmak isteyen şahıs, kendini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı.

İHA | 29.12.2017 - 06:49..
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Konya'da alkollü bir sürücü aracını yol kenarına çekerek yakmak istedi. Olay yerine gelen gazetecileri gören şoför, otomobildeki malzeme çantasıyla saldırdı.

Aracını yakmak isteyen sürücü gazetecilere saldırdı

ARKADAŞLARIYLA ARACINI YAKMAYA KALKTI

Vehbi Ç. 42 FE 946 plakalı otomobiliyle arkadaşlarını iş çıkışı alarak Selçuklu ilçesinde gezmek için yola çıktı. Sürücü Vehbi Ç. ile arkadaşları araçta seyir halindeyken alkol almaya devam etti. Bir süre Vehbi Ç. ve beraberindekiler otomobili cadde üzerine park ederek alkolün etkisiyle otomobili yakmak istedi.

Aracını yakmak isteyen sürücü gazetecilere saldırdı

"MADEM GÖREVİN BU NİYE GEÇ GELİYORSUN"

Bu sırada yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler alkollü şahıslara müdahale ederek Vehbi Ç.’nin otomobili yakmaması için ikna etti.

Bu sırada alkollü kişi kendini görüntüleyen basın mensuplarını, “Ne çekiyorsun senin görevin bu değil, iki saattir buradayız. Daha önce neredeydin. Madem görevin bu niye geç geliyorsun, ben sana haber yaptıracağım” sözleriyle tehdit etti.  Daha sonra şahsın arkadaşı ise otomobildeki takım çantasını fırlattı.

Aracını yakmak isteyen sürücü gazetecilere saldırdı

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