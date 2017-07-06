Aracınızı sıcaktan koruma yolları

Havalar ısındı hatta zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkıyor. İnsanlar bile bu durumdan olumsuz etkilenirken aracınız neden etkilenmesin?

Peki aracınızı sıcaktan nasıl korursunuz? Hepsi bu yazıda;

SABAH VEYA AKŞAM YOLA ÇIKIN

Güneşin etkisinin az olduğu sabah veya akşam saatlerinde yolculuğa çıkın.

GÖLGEYİ BULUN

Başke söze gerek yok; aracınızı gölge altına park edin.

ÜZERİNİ ÖRTÜN

En basit ve etkili yöntem. Tabi burada örteceğiniz malzemenin güneş ışınlarını geçirmemesi önemli. Ayrıca ön ve arka camlara güneşlik koymak da işe yarar.

AKÜYÜ KONTROL EDİN

Sıcaklığın etkisiyle akü suyunuz buharlaşabilir. Bu yüzden kontrol etmekte fayda var. Ancak her akünün de su gerektirmediğini unutmayın.

İÇ DÖŞEMELERE BAKIM YAPIN

Ön panel ve deri koltuklara bakım spreyleri ile bakım uygulayarak yıpranmaları en aza indirebilirsiniz.

SOĞUTUCULARI KONTROL EDİN

Motor soğutma sıvılarını yenilemeyi unutmayın. Ayrıca motor tamamen soğuduktan sonra soğutucu sıvısını ekleyin.

ARACINIZA PASTA CİLA YAPTIRIN

Güneş ışınları, aracın iç yüzeyine zarar verdiği gibi dış yüzeye de zarar verir. Bu yüzden aracın dışına da bakım yaptırın.

TEKERLEKLERİ KONTROL EDİN

Araç lastikleri sıcaklık etkisiyle genleşir ve havası azalabilir. Kontrol etmeyi unutmayın.

SERVİSİ İHMAL ETMEYİN

Kontrollerinize rağmen gözünüzden kaçan şeyler olabilir. Aracınızı serviste kontrol ettirin.