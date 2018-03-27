Aracınızın yakıt tüketimini azaltacak önlemler

Ne kadar iyi sürücü olursanız olun, bazen aynı marka ve model araçlarda bile fabrika verilerinin üzerinde yakıt tüketimine sahip olabilirsiniz.

Aynı modelde aracı olan arkadaşınız, sizden çok daha az yakıt tükettiğini söylediğinde kalbinizin/cebinizin sıkıştığı mutlaka olmuştur.

Panik yok! Araçta yakıt tüketimini azaltacak pek çok etken var. Bunlara dikkat ettiğinizde, aracınızın yakıt tüketimini azaltacak ve cebinize biraz olsun nefes aldırabileceksiniz. Haydi birlikte bakalım.

LASTİK BASINÇLARI DOĞRU OLMALI

Aracın yakıt tüketimini etkileyen başlıca nedenlerden biri, lastik havalarının fabrika verilerinden farklı olması. Araçlar üretim esnasında, yol tutuşu için en doğru lastik basıncıyla test edilir. Bu PSI değerleri, aracınızı kullandığınız dönemde mutlaka uymanız gereken değerlerdir. Genellikle sürücü kapısının eşiğinde yer alan metal bantta yazan bu değerler, araçtan araca farklılık gösterebilir. Eğer bu değerlere uyarsanız ve lastik havalarını sık sık kontrol ederseniz, yakıt tüketimini düşürmek mümkün.

Lastik basıncı düşük olursa, aracın zeminle olan teması artacağı için çekiş problemleri meydana gelecektir. Çekiş problemi veya çekiş zorluğu da yakıt tüketiminin en büyük düşmanı niteliğinde. Yapılan araştırmalar, düşük lastik basıncının yakıt tüketimini yüzde 10 oranında artırdığını gösteriyor.

Lastik kontrolleri düzenli olarak 15 günde bir yapılması gereken rutin işlemlerden biri. Değişen hava koşulları lastik basınçlarını da değiştirir. Bu nedenle basınç değerlerini sık sık kontrol etmekte fayda var.

LASTİK KALİBRASYONU (ROT VE BALANS AYARI)

Lastik kalibrasyonu da yakıt tüketimini etkileyen başlıca faktörlerden biri. Yanlış hizalanan tekerlekler, aracın yere temas eden tek noktası olan lastiklerin yuvarlanma hızını düşürür. Bu hızın düşmesiyle birlikte araç hareket edebilmek için daha fazla güç tüketmek zorunda kalır. Daha fazla güç, elbette daha fazla yakıt demek.

Bu nedenle aracın periyodik bakımlarında lastik kalibrasyonuna yani rot ve balans ayarına baktırmak gerekir. Sert girilen virajlar, bozuk yollar, hızlı bir şekilde geçilen kasisler, araçlarda rot ve balans ayarının bozulmasına en çok etki eden olumsuz durumlar olarak ön plana çıkıyor.

HAVA FİLTRELERİ, BUJİLER VE BOBİNLER

Araçlarda bulunan hava filtreleri, periyodik bakımlarda mutlaka değiştirilmesi gereken sarf malzemelerden biri. Tıkanmış hava filtreleri motorun hava akışını etkileyeceğinden, çekiş gücünü de düşürecektir. Çekiş gücü düşünce ne olacağını artık biliyorsunuz. Anlatmaya gerek yok.

İşlevini düzgün bir şekilde yerine getirmeyen hava filtreleri yaklaşık yüzde 8 oranında bir yakıt artışına neden olur.

Aracın yakıt tüketimini etkileyen sarf malzemeler arasında bujileri ve bobinleri de sayabiliriz. Ateşleme sisteminin ana elemanları olan bujiler ve bobinler sağlıklı çalışamaz hale gelirse yakıt sarfiyatını artıracaktır. Eksik ateşleme çekiş gücünü azaltacağı için yakıt tüketimini artırırken, 'yakıtı fazla püskürtme' dediğimiz buji arızası da motorun ihtiyacından fazla yakıt püskürterek 'çiğ atmak' denilen eyleme neden olur. Bu durumda araç, fazla gelen yakıtı yakmadan dışarı atar.

ARACIN TAŞIYABİLECEĞİNDEN FAZLA YÜK BİNDİRME

Her aracın belli bir yükleme kapasitesi var. Araç ruhsatlarında da 'azami ağırlık' olarak belirtilen bu değerler, araca ne kadar yük koyabileceğinizi belirtir. Araçta ne kadar ağırlık olursa, yakıt tüketimi de o oranda artar. Bu nedenle araca gereksiz yükleri yüklemekten kaçının.

Otomobil üreticilerinin araç ağırlıklarını düşürme konusunda büyük çaba sarf ettiğini biliyoruz. Bu hummalı çaba da, araçların yakıt tüketimini düşürebilmek için. Ne kadar hafif, o kadar hızlı ve tasarruflu...

SÜRÜCÜ PERFORMANSI EŞİTTİR YAKIT TÜKETİMİ

Aracın yakıt tüketiminde asli rolü olan etkenlerden biri de sürücü performansı. Aracınızı hangi koşullarda nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız hemen cüzdanı cebinizden çıkarın, yakıt bitti!

'Ağır ayak' dediğimiz sendroma sahip sürücüler, ayağını adeta bir ağırlık bağlanmışcasına gazın üzerine bırakıverir. Bu durumda araç ilk harekette her zamankinden daha fazla enerji harcayarak kalkışı gerçekleştirir. Hatta çoğunlukla patinaj dediğimiz boşa tekerlek dönmesi olayına neden olur. Unutmayın, araç ne kadar yüksek devirde hareket ederse, yakıt tüketimi de o kadar fazla olur.

Yüksek devirde olduğu kadar düşük devirde araç kullanmak da yakıt tüketimini artırır. Aracınızı iyi tanıyarak ona en doğru devirde aracı kullanmanız gerekir. Bu nedenle vites geçişlerinin doğru zamanda yapılması çok önemli.

AKARYAKIT FİYATLARININ DURUMU

Yakıt tüketiminizi en çok etkileyen faktör ise akaryakıt fiyatlarıdır. Fiyat ne kadar düşükse, yakıt tüketiminizin parasal değeri de o kadar düşer. Tabi bu sizin elinizde olmadığı için bu konuya hiç girmiyoruz.