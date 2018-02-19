Araçlarda jant seçimi

Jant değiştirmek isteyen kullanıcılar, “5 kollu olsun, fren diskim gözüksün, Polo'm var GTI jant takayım, fındık lahmacun gibi jant mı olur, hemen 19 inç çözelim" gibi cümlelerin muhatabı oluyor.

Her ne kadar seçmece bilgilerle dayanıp, 10 tane arkadaştan tavsiye alınıp jant almaya gittiğinizde yine de aklınızda soru işareti kalıyor. İşin genel kısmı ve estetik açıdan değil de, gerçekten aracınızın performansını bile etkileyebilecek yanlış seçimlerle aracınızı bile yıpratabilirsiniz.

Belli başlıklar altında jant seçimi neleri etki eder onları sıralayalım:

YAKIT TÜKETİMİ

Jant bileşeni ve inç büyüklüğü, sizin jantınızın ağır olup olmadığını belirler. Eğer jantınız orijinal ebattan ağırsa, aracın çekiş gücünü etkiler ve yakıtı fazla tüketmesine sebep olur.

KONFOR

Seçeceğiniz jantın boyutu burada önemli bir faktör. Eğer daha büyük bir jant ve ona adapte olan “ince yanak” diye tabir edilen lastik sizin konforunuzu büyük bir oranda etkileyecektir. Geçeceğini pürüzlü zeminleri, aracınız size daha fazla hissettirecek.

SAĞLAMLIK

Yukarıda da bahsettiğimiz “ince yanaklı” lastik formatında, çukurlardan her sert geçişinizde hem konforunuzdan hem de seçeceğiniz jantın alaşımı kaliteli değilse jantın eğilmesi olası. Lastik inceldikçe darbe emişini janta aktarır ve jant bu darbelere karşı daha dayanıksız hale gelir.

AĞIRLIK

Jantınız ne kadar hafifse araç yükü de o kadar hafifler ve yakıt ekonomisinde büyük katkı sağlamanıza yardımcı olur. Bazı büyük jant seçimlerinde kullanılan materyallerle daha hafif jantlar üretilmekte ve büyük jant seçmenize rağmen aracınızın performansına etki etmez. Bu yüzden seçeceğiniz jantta materyallere de bakmanızda fayda var. Örneğin; Düz çelik jantlar (aslında düz çelik değil, sac alaşımlı janttır.) ağırdır fakat alüminyum alaşımlı jantlar daha hafiftir.

PERFORMANS

Aracın gücüne bağlı olarak küçük motorlu bir aracınız varsa, büyük jant seçerseniz çekiş gücünden kaybetmiş olursunuz. Motoru güçlü bir araçta ise hafif bir jant kullanırsanız araç patinaj yaparak güven hissiyatını ortadan kaldırır.

KULLANIM ŞEKLİ

Eğer sadece şehir içinde yoğun trafikte aracınızı kullanıyorsanız büyük jant almak dezavantajdır. Uzun yol giden bir aracınız varsa sağlamlık kaygınız olmasın. Büyük bir jantla da gidilebilir. Fakat kendimizi kandırmayalım. Şehir içinde bu araçları kullanıyoruz. O yüzden jantı büyütmenin yukarıdaki yazdığımız nedenlerini de göz önüne alın ve ona göre karar verin.

VİRAJ HAKİMİYETİ

Jant eninin geniş olması viraj performansınızı artıracaktır, fakat bunu büyük bir jant ile çözebilirsiniz. Küçük genişlikteki lastik ve jant kombinasyonu viraj performansını olumsuz etkiler.

GÜVENLİK

Geniş jantlı araçların pürüzlü bir zeminde direksiyon hakimiyeti zorlaşır. Yüksek hızda fren yaptığınızda araç hakimiyeti daha da zorlaşır ve direksiyon kontrolü daha zor olur.

Bu başlıklar doğrultusunda en faydalısı eğer güzel görünüm ve jantı büyütmek istiyorsanız, aracınızın satıştan sonra ekstra donanımla gelen büyük jantları almanız. "Ben başka marka jant istiyorum" derseniz de desteklediği ağırlık ve materyallere bakıp ona göre almanızda fayda var.