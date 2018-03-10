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Araçları forkliftle yola fırlattı

Arnavutköy'de kilit üreten bir firmanın kardeş olan iki ortağından A.D., biri çalışana, diğeri şirkete ait park halindeki iki otomobili forkliftle kaldırarak yola fırlattı.

DHA | 10.03.2018 - 14:57..
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Ballıca Mahallesi'nde bir fabrikada meydana gelen olayda, kilit üreten firmanın iki ortağı M.D. ile ağabeyi A.D. arasında bir süredir kavgaya varan anlaşmazlıklar yaşandı.

A.D.'nin çalışanlara da şiddet uyguladığı ileri sürüldü. Firmanın 8 çalışanı, kendilerine şiddet uyguladığını iddia ederek A.D.'den şikayetçi oldu.

ENGEL OLMAK İÇİN ARAÇLARI FABRİKANIN ÖNÜNE KOYDURDU

Son olarak A.D., ağabeyinden ayrılarak fabrikadaki bazı makineleri almak istedi. Buna engel olmak isteyen M.D., şirketin ve bazı çalışanlar araçları park ettirerek fabrikanın girişini kapattı.

Araçları forkliftle yola fırlattı

ARAÇLARI YOLA FIRLATTI

Bu duruma sinirlenen A.D., park halindeki biri çalışana, diğeri firmaya ait iki otomobili, fabrikanın forkliftle kaldırarak yola fırlattı. Yolda ters dönen ve forkliftle itilerek sürüklenen iki otomobilde hasar oluştu.

Araçları forkliftle yola fırlattı VİDEO

Araçları forkliftle yola fırlattı

Araçları forkliftle yola fırlattı



Araçları forkliftle yola fırlattı



Araçları forkliftle yola fırlattı



Araçları forkliftle yola fırlattı

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