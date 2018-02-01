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Araçların radyatör ve akülerini çalan şebeke çökertildi

Ankara'da araçların ön kaputunu açarak radyatör ve akülerini çalan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 01.02.2018 - 18:45..
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Kahramankazan ilçesinde otomobillerin herhangi bir yerine zarar vermeden ön kaputunu açarak radyatör, akü ve karbüratörlerinin çalınması ile ilgili artan hırsızlık olayları üzerine polis ekip ekip oluşturdu.

PARAYA DAHA KOLAY ÇEVRİLEN PARÇALARI ÇALDILAR

Polisin yaptığı araştırmada uyuşturucu şüphelisi listesinde bulunan ve oto sanayide tamirci olarak çalışan  Enver Ş. gözaltına alındı. Sorgusunda paraya daha kolay çevrilen araç parçalarını çaldıklarını itiraf eden Enver Ş. (27) diğer iki arkadaşının da adını verdi.

Araçların radyatör ve akülerini çalan şebeke çökertildi

TUTUKLANDILAR

Bunun üzerine Orhan Ç. (24) ve Ferit S. (25) de gözaltına alındı. 3 şühpeli emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak Sincan Cezaevine gönderildi.

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