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Araçların şasi numaralarını değiştirip satanlar yakalandı

Kocaeli'de bir otoparkta bulunan araçların şasi numaralarını değiştirip satan zanlılar gözaltına alındı.

İHA | 20.09.2018 - 01:26..
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarını değiştirerek sattıkları iddia edilen aralarında memurların da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Kocaeli Emniyeti Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yediemin otoparkında bulunan araçların şasi numaralarının değiştirilerek satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Olayla ilgili incelemelerini sürdüren ekipler, Gebze Adliyesi'nde icra müdürlerinden S.U. ve Y.D., polis memuru M.K., eski polis memuru İ.K., mübaşir M.S., emekli polis M.Ç., çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., ihale memuru B.H., araçların plaka ve şasi numaralarının değiştirilmesi işini yapan E.A. ve ismi belirlenemeyen bir kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı..

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

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