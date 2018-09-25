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Araçların şasi numarasını değiştiren kaportacı yakalandı

Denizli'de, eski model araçların şasi numaralarını değiştirip trafiğe çıkarmak isteyen kaportacı, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

AA | 25.09.2018 - 21:21..
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Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte araçların motor ve şasi numaralarının "change" diye adlandırılan yöntemle değiştirilerek trafiğe çıkarılmaya çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

NUMARATÖRE EL KONULDU

Yapılan çalışmalar sonucu, bir iş yerinde "kuş grubu" olarak nitelendirilen eski model araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği tespit edilen kaporta tamircisi S.Y. gözaltına alındı.

Şüphelinin, araçların motor ve şasi numaralarını değiştirdiği numaratörlere de el konuldu.

Araçların şasi numarasını değiştiren kaportacı yakalandı

Araçların şasi numarasını değiştiren kaportacı yakalandı

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