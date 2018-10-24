Araçlarını tamir eden 2 kişiye TIR çarptı

TEM Otoyolu Mahmut Bey Gişelere yakın bir noktada, Edirne istikametinde akşam saatlerinde medyana gelen kazada, sürücü Haluk E., arızalanan 34 SY 9842 plakalı otomobilini emniyet şeridine park etti. Sürücü Haluk E. ve yanındaki kişi, araçtan inip arızayı belirlemeye çalıştı. Bı sırada, aynı istikamette seyreden yabancı plakalı TIR Haluk E. ve arkadaşına çarptı. Çarpmanın etkisi ile Haluk E. ve arkadaşı yola savruldu.

BİR KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Haluk E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer kişi ise özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. İsmi henüz belirlenemeyen yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. TIR sürücüsü de polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Edirne istikametinde ekiplerin incelemesi bitene kadar bir şerit trafiğe kapatıldı.

Kazayı duyup olay yerine gelen ölen Haluk E.'nin oğlu ve eşi sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekipleri kazada ölen kişinin yakınlarını güçlükle sakinleştirdi.

Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.