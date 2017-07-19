Araçta havasız kalan hayvanları vatandaşlar kurtardı

Darıca Bayramoğlu Mahallesi Pelin Caddesi'nde meydana gelen olayda, caddede 34 YB 1508 plakalı hafif ticari araçta bulunan köpeğin çırpındığını gören vatandaşlar itfaiyeyi ve polisi aradı.

HAVASIZ KALAN KÖPEK BİR SÜRE SONRA BİTKİN DÜŞTÜ

Sıcaktan bunalan, içeride havasız kalan köpek bir süre sonra bitkin düştü. Aracın içerisinde kedi taşıma çantalarının içerisinde de kediler görülürken, vatandaşlar duyarsız kalamadı. Bir vatandaş aracın camının kırılmasını, masrafını kendisinin ödeyeceğini söyledi.

KEDİ DIŞARI ÇIKARILDI, KÖPEĞE HORTUMLA SU TUTULDU

Bu sırada kapının arasında uzatılan tel ile kapı açıldı. Kapının açılmasının ardından kedi taşıma çantasının içerisindeki kedi dışarı çıkarıldı. Aracın içerisinde bitkin düşen köpeğe hortumla su tutuldu. Köpek su içerek rahatladı.

DİĞER KEDİ TELEF OLDU

Diğer taşıma çantasının içerisindeki kedinin ise telef olduğu görüldü.

ARAÇ SAHİBİ A.K'YA TEPKİ: ÖLDÜRMÜŞSÜN HAYVANLARI

Bu sırada aracın sahibi A.K. olay yerine gelirken, toplananlardan biri, "Öldürmüşsün hayvanları" dedi. A.K.'nin veteriner olduğunu öğrenen bir kişi ise, "Sen nasıl bir veterinersin" diyerek tepki gösterdi. A.K. tepkiler üzerine aracına binerek olay yerinden ayrıldı.





















