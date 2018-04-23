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Araçta kilitli bırakılan 5 çocuk öldü

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da iki ayrı araçta kilitli bırakılan 5 çocuk hayatını kaybetti.

AA | 23.04.2018 - 10:20..
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Burkina Faso'nın başkenti Vagadugu'da park halindeki iki otomobilde 5 çocuk ölü bulundu.

Polis, bir araçta kilitli bırakılan 4 çocuğun ve bir başka araçtaki bir çocuğun aşırı sıcaktan öldüğünü belirtti. Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı ülkede, yapılan tüm güvenlik uyarılarına rağmen çok sayıda çocuk araçta kilitli bırakılıyor.

Araçta kilitli bırakılan 5 çocuk öldü

3 AYDA 280 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

2018'in ilk 3 ayında araçta bırakılan 280'den fazla çocuk yaşamını yitirdi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin söz konusu vakaların önüne geçmek için düzenli olarak park halindeki araçları kontrol ettiğini kaydetti.

Araçta bırakılan çocukların büyük bir kısmının aşırı sıcak, bazılarının da güvenlik kemerinin boyunlarına dolanması nedeniyle öldüğü bildirildi.

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