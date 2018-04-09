Dilovası ilçesinde, ismi öğrenilemeyen bir baba, kasaptan et almak için kontağı çalışır vaziyetteki aracında çocuğunu bırakarak indi.

Araçta mahsur kalan çocuğu yoldan geçen tamirci kurtardı VİDEO

ARACIN KAPILARI KİTLENDİ

Bir süre sonra arabasına dönen baba, kapıların kilitlendiğini fark etti. Babanın kapıyı açmak için çabaladığını gören vatandaşlar arabanın etrafına toplandı.Bu sırada olay yerinden geçen bir oto tamircisi arabanın arka camını söktü. Camın sökülmesinin arından arabanın kilitli olan kapıları açıldı.

ÇOCUK BAYILMAK ÜZEREYDİ

Havasızlıktan bayılmak üzere olan çocuk, arabadan çıkarılarak babasına teslim edildi. Çocuğunun kurtarılması ile rahat bir nefes baba, çocuğuna sıkıca sarıldı.