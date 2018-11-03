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Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Eskişehir’de bir kaza sonrası yan yatan otomobilde mahsur kalan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

İHA | 03.11.2018 - 15:57..
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Olay Sümer Mahallesi Çamlıyayla sokakta meydana geldi. Öğle saatlerinde 42 EJU 40 plakalı otomobil sürücüsü, sokak üzerinde seyrettiği sırada henüz belirlemeyen bir nedenden dolayı aracı yan yattı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞTI

Meydana gelen kazada direksiyon başında olan kadın sürücü, araç içinde sıkışarak mahsur kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, sürücünün çıkarılamaması üzerine Eskişehir İtfaiye ekiplerine haber verdi.

Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Kaza yerine intikal eden itfaiye ekipleri araçta mahsur kalan sürücüyü sıkıştığı yerden 112 Acil Sağlık ekipleriyle koordineli olarak çıkardı. Yaralanan araç sürücüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Yaralı kadın hayati tehlikeyi atlattı.

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