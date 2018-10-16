taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.78275
Euro
6.6935
Altın
1225.365
Borsa
98631.27
Gram Altın
228.433

Araçtan çıkan ruhatsız silah için birbirlerini suçladılar

Adana'da plakaları olmayan araç kovalama sonucu yakalandı. Araçtaki 6 kişi de gözaltına alındı.

İHA | 16.10.2018 - 07:58..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, arka ve ön plakalı sökülmüş bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Ancak ismi öğrenilmeyen araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından Hırsızlık Büro Amirliği polisleri aracı kıskıvrak yakaladı.

Araçtan çıkan ruhatsız silah için birbirlerini suçladılar

6 KİŞİ DE TABANCANIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Araçta ruhsatsız tabanca çıktı Polis ekipleri, şahısları araçtan indirirken, araçta arama yaptı. Ön koltuğun altında polis yaptığı aramada bir tane ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 6 kişi, tabancanın kendilerine ait olmadığını söyledi. Daha sonra ise şahıslar "tabanca senin" diyerek birbirlerini suçlamaya başladı.

Araçtan çıkan ruhatsız silah için birbirlerini suçladılar

Şahıslarda yapılacak parmak izi sonrasında tabancanı kime ait olduğu belirlenecek. Şahıslar gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezi’ne götürüldü.

Araçtan çıkan ruhatsız silah için birbirlerini suçladılar

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

Cemal Kaşıkçı soruşturmasındaki senaryolar

30
A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 iddiası sürüyor

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020 iddiası sürüyor

61
Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

Arda Turan: Ben de tazminat davası açacağım

50
Eren Erdem'in cezaevi istekleri

Eren Erdem'in cezaevi istekleri

42
Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

Harvard Üniversitesine ırkçılık suçlaması

15
Hakan Aysev 6'ncı kez evlendi

Hakan Aysev 6'ncı kez evlendi

4
ORC'nin yerel seçim anketi

ORC'nin yerel seçim anketi

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM