Araçtan çıkan ruhatsız silah için birbirlerini suçladılar

Olay, Seyhan İlçesi İstiklal Mahallesi Ferit Celal Güven Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, arka ve ön plakalı sökülmüş bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Ancak ismi öğrenilmeyen araç sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından Hırsızlık Büro Amirliği polisleri aracı kıskıvrak yakaladı.

6 KİŞİ DE TABANCANIN KENDİSİNE AİT OLDUĞUNU KABUL ETMEDİ

Araçta ruhsatsız tabanca çıktı Polis ekipleri, şahısları araçtan indirirken, araçta arama yaptı. Ön koltuğun altında polis yaptığı aramada bir tane ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 6 kişi, tabancanın kendilerine ait olmadığını söyledi. Daha sonra ise şahıslar "tabanca senin" diyerek birbirlerini suçlamaya başladı.

Şahıslarda yapılacak parmak izi sonrasında tabancanı kime ait olduğu belirlenecek. Şahıslar gözaltına alınarak 5 Ocak Polis Merkezi’ne götürüldü.