Yarım asırdan fazla bir süredir devamlı zulme uğrayan Rohingya halkı sürekli olarak Arakan’dan göç etmek zorunda kalıyor. Ağustos 2017’de başlayan ve eşi benzeri olmayan son göç dalgası, Arakan’daki zulmün hangi boyutlara ulaştığını tam anlamıyla gösteriyor.

Yaşanan son krizden bu yana yaklaşık 800 bin kişi Bangladeş’e göç etmek zorunda kaldı. Göçle birlikte Bangladeş’te yaşayan Rohingyaların sayısı 1 milyon 300 bine ulaştı.

Arakan Kampları’nda Türkiye farkı ViDEO

835 BİN ARAKANLIYA YARDIM

İHH İnsani Yardım Vakfı ise 1996’dan beri Arakan için çalışma yürütüyor. 24 Ağustos’tan bugüne İHH’nın Arakan çalışmalarından yaklaşık 835 bin kişi faydalandı. İHH, kriz boyunca Arakanlılara; gıda, su, hijyen, elbise, sağlık, barınma, eğitim, rehabilite ve kış çalışmaları kapsamında yardımlar gerçekleştildi.

İLK DEFA ELEKTRİĞE KAVUŞTULAR

Özellikle barınma alanında yapılan çalışmalar, Arakanlılara rahat bir nefes aldırdı. Bölgede bugüne kadar 5 bin 795 ev inşa edildi. Bambu’dan inşa edilen evlere aynı zamanda güneş enerji paneli de kuruldu. Böylelikle Arakanlılar, hem elektriğe hem de ışığa kavuşmuş oldu. Arakanlılar, tehcir edilmeden önce Myanmar’da da elektrikten yoksun bir hayat sürüyorlardı.

Dünyanın dört bir yanından gelerek bölgede faaliyet yürüten uluslararası kuruluşlar tarafından böylesi bir projenin gerçekleştirilmemesi ise Türkiye farkını gözler önüne serdi. Bölgede bulunan hiçbir kampta elektrik ve ışık bulunmazken, kurulan güneş enerji panelleri sayesinde kamplar aydınlığa kavuştu.

BM ÖRNEK EV OLARAK GÖSTERDİ

İHH, hayırseverlerin destekleriyle 7 bin 205 bambu evi daha inşa ederek bu sayıyı 13 bine tamamlayacak. İHH, ayrıca evlerin olduğu bölgelerde yürüme yolları, merdivenler, yeşillendirme ve çöp toplama çalışmaları da gerçekleştiriyor. İHH, krizin başladığı ilk günden bu yana Bangladeşli yetkili kurumlardan resmi izin alarak 5 bin 795 bambu ev inşa etmişti.

İnşa edilen bu evler, bölgede insani yardım çalışmaları yapan STK’lara Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından örnek olarak gösterilmişti.

3 KAMPTA UYGULANDI

Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde bulunan Jamtoly, Shafiullahkata ve Gundum 3 Kampı’nda inşa edilen güneş enerjili barınakların özellikleri ise şu şekilde:

-Her evde, jütten yapılanmış zemin kaplayıcı, mutfak ve yaşam malzemeleri, 3 adet hasır, güneş enerji paneli ve baca sistemli ocak bulunuyor.

-Her ev, bölgenin durumuna göre 16 -19 m2 arası olarak bambu ve branda kullanılıp muson yağmurlarına dayanıklı olarak inşa ediliyor.

-Evler iki bölme ve mutfaktan oluşuyor.