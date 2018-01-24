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Arakan'da Müslümanların evleri yakılmaya devam ediliyor

Müslümanların evlerine geri dönüş sürecine dair çelişkili açıklamaların yapıldığı bugünlerde Arakan'da Müslümanlara ait evlerin yakılmaya devam edildiği ortaya çıktı.

AA | 24.01.2018 - 09:07..
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arakan

Arakan'da Müslümanlara yönelik şiddet olayları sona ermedi.

Kaynaklar, bölgedeki şiddet olaylarının başladığı yer olan ve Müslümanların yoğunlukla yaşadığı Maungdaw'daki bazı köylerde evlerin ateşe verilmesine devam edildiğini bildirdi.

MÜSLÜMANLARIN ARAKAN'A DÖNÜŞÜ BELİRSİZ

Bangladeş yönetimi, Arakanlı Müslümanların topraklarına dönüşü için sık sık çağrılarda bulunuyordu. Bu kapsamda, Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında 23 Kasım'da bir anlaşma imzalanmıştı.

Anlaşmaya göre, Myanmar'a dönmek isteyenler, Bangladeş'e geçmeden önce Myanmar'da yaşadıklarına dair belge sunmak zorunda olsalar da 1982'de vatandaşlık hakları ellerinden alınan Arakanlı Müslümanların Myanmar'da kayıtlarının bulunmaması ciddi sorun yaratıyor. Anlaşmada, Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara bu ülkede verilen belgelerin de Myanmar hükümetinin "onay" sürecinden geçmesi gerektiği belirtiliyor.

Arakan'da Müslümanların evleri yakılmaya devam ediliyor

Myanmar'ın başkenti Nepido'da geçen hafta düzenlenen toplantının ardından açıklama yapan Myanmar Sosyal Refah, Yardım ve İskan Bakanı Win Myat Aye, Bangladeş'e kaçan Arakanlı Müslümanların Myanmar'a geri dönüş sürecinin gelecek hafta başlatılmasının planlandığını dile getirmişti. Ancak, daha sonra sürecin ertelendiği duyurulmuştu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ETNİK TEMİZLİK

BM'nin açıkladığı son verilere göre, geçen yıl 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddetten kaçan 655 bin Arakanlı Müslüman Bangladeş'e sığındı. Arakan'da 1970'lerde yaklaşık 2 milyon Müslüman'ın yaşadığı tahmin edilirken, sistematik saldırılardan kaçış nedeniyle bu sayı 350 binin altına geriledi.

Öte yandan uluslararası insan hakları kuruluşlarının yayınladığı uydu görüntülerine göre, bölgede Müslümanlara ait 350'den fazla köy yakıldı.

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