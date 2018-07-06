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Arakanlı Müslümanlar için 100 milyon dolarlık hibe

Asya Kalkınma Bankasının, Bangladeş'teki Arakanlı Müslüman mülteciler için öngörülen 200 milyon dolarlık hibenin ilk yarısını onayladığı bildirildi.

AA | 06.07.2018 - 22:56..
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2016 Ağustos'undan bu yana Myanmar ordusunun zulmü nedeniyle Arakan'dan kaçan, yerlerinden olmuş Müslümanlara götürülecek altyapı ve hizmetlerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar hibe onaylandı.

Arakanlı Müslümanlar için 100 milyon dolarlık hibe

"TEMEL HİZMETLER SAĞLANACAK"

ADB Başkanı Takehiko Nakao, "İnsani ihtiyaçların boyutu çerçevesinde Cox's Bazar'daki krizin ele alınmasında hükümeti desteklemek amacıyla Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımızla yakın ve hızlı iş birliği yapıyoruz. Önceliğe insanı koyma ilkesiyle ADB'nin projesi, ilk safhasında zafiyetleri, açlık, hastalık ve felaket risklerini azaltacak temel hizmetleri ve altyapıyı sağlamaya çalışacak." ifadesini kullandı.

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