Arakanlı Müslümanlar için 100 milyon dolarlık hibe

2016 Ağustos'undan bu yana Myanmar ordusunun zulmü nedeniyle Arakan'dan kaçan, yerlerinden olmuş Müslümanlara götürülecek altyapı ve hizmetlerde kullanılmak üzere 100 milyon dolar hibe onaylandı.

"TEMEL HİZMETLER SAĞLANACAK"

ADB Başkanı Takehiko Nakao, "İnsani ihtiyaçların boyutu çerçevesinde Cox's Bazar'daki krizin ele alınmasında hükümeti desteklemek amacıyla Dünya Bankası ve diğer kalkınma ortaklarımızla yakın ve hızlı iş birliği yapıyoruz. Önceliğe insanı koyma ilkesiyle ADB'nin projesi, ilk safhasında zafiyetleri, açlık, hastalık ve felaket risklerini azaltacak temel hizmetleri ve altyapıyı sağlamaya çalışacak." ifadesini kullandı.