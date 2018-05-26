Aralarında albay ve yarbay da olan 25 FETÖ'cü yakalandı

Paralel yapılanma içerisinde yer alan militanlar için başlatılan operasyonda, aralarında albay, yarbay, binbaşı, yüzbaşının da olduğu 25 kişi yakalandı.

19 İLDE OPERASYON YAPILDI

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, ekiplerince yürütülen çalışmalarda, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetlerinde faaliyet gösteren askeri yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Kars merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tunceli, Şırnak, Denizli, Mardin, Konya, Kayseri, Hatay, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Sivas, Kahramanmaraş, Çanakkale, Hakkari ve Bilecik olmak üzere toplam 19 ilde eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Operasyonlarda, 2 albay, 2 yarbay, 2 binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, 9 astsubay, 2 uzman çavuş olmak üzere toplam 25 kişi TSK ve Jandarma personeli yakalanarak gözaltına alındı.





"ÇALIŞMALAR KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Gözaltına alınan şüpheliler Kars İl Emniyet Müdürlüğü (TEM) Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların TEM Şube Müdürlüğü’nde işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz güvenliğini tehdit eden terör örgütleri ve örgüt üyelerinin yakalanmalarına yönelik mücadelemiz, halkımızın desteğini alan güvenlik güçlerimizin titiz, özverili ve koordineli çalışmaları ile birlikte, azim ve kararlıkla devam edecektir" denildi.