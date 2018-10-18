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Aralık ayında 1.600 hakim savcı alınacak

Adalet Bakanı Gül "1.600 hakim savcı alımı için sınav yapılacak" dedi.

Haber Merkezi | 18.10.2018 - 11:26..
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 29 Aralık'ta 1.600 hakim savcı alımı için sınav yapılacağını açıkladı.

Bakan Gül Kaşıkçı soruşturması ile ilgili ise “Süreç dikkatli bir şekilde yürütülüyor.” dedi.

"SAVCI HEMEN BURAYA GİRECEĞİM DİYE KARAR VEREMİYOR"

Abdülhamit Gül'ün açıklamalarından satırbaşları:

"Süreç dikkatli bir şekilde yürütülüyor. Önemli olan olayın aydınlatılmasıdır. Cumhurbaşkanımızı başından beri bu iradeyi ortaya koydu.

Viyana sözleşmesinden kaynaklanan bazı durumlar var. Bir konsolosluk binası her hangi bir yer değildir. Burada konsolosluk binasında bir şey var, savcı hemen buraya gireceğim diye karar veremiyor.

Burada da muhattap devletin rızası savcılık makamını sınırlandırıyor. Olayı soruşturan adli mercilerimizdir. Delilleri toplayan değerlendiren adli mercilerdir."

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