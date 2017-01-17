taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
81.712
USD
3,7814
EURO
4,0293
ALTIN
147,21
PETR
55,5400

Malezya uçağını arama çalışmaları 3 yıl sonra sonlandırıldı

2014 yılında Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken kaybolan Malezya Havayolları'na ait uçağın arama çalışmaları tamamlandı.

17.01.2017 - 10:21
  1. Haberler
  2. Dünya

Malezya Havayollarına ait Boeing 777 tipi yolcu uçağı 2014 yılında Kuala Lumpur-Pekin seferini gerçekleştirdiği sırada 239 yolcusu ile kaybolmuştu.

ARAMA ÇALIŞMALARI SONLANDIRILDI

3 yıldır süren kayıp Malezya uçağını arama çalışmalarının bugün sonlandırıldığı bildirildi. Avustralya, Çin ve Malezya tarafından yapılan ortak açıklamada, arama çalışmalarını sonlandırma kararının 120 bin kilometrekarelik alanda yapılan çalışmalardan herhangi bir sonuç alınamamasının ardından verildiğini duyurdu. Açıklamada, “Tüm çabalarımıza rağmen arama çalışmaları kapsamında uçağın yeri tespit edilemedi. Çalışmaları sonlandırma kararı, basit bir şekilde alınmadı denildi” denildi.

Malezya uçağını arama çalışmaları 3 yıl sonra sonlandırıldı

SADECE 7 PARÇASI BULUNMUŞTU

Malezya Havayollarına ait yolcu uçağı, 2014 yılının Mart ayında gerçekleştirdiği Kuala Lumpur-Pekin seferi esnasında kaybolmuştu. 3 yıl süren arama çalışmaları kapsamında bugüne kadar uçağın 20 parçasından yalnızca 7’si bulunmuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

Reina saldırganı İstanbul'da yakalandı

1324
Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

Didem Arslan teröristin yakalanmasını yorumladı

174
Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

Reina saldırganına düzenlenen operasyonun ayrıntıları

133
Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

Reina saldırganının yakalandığı evden çıkan teröristler

132
DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

DEAŞ'lı teröriste sahip çıktılar

287
Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

Uzman çavuş ailesine kurşun yağdırdı: 1 ölü 2 yaralı

26
İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

İspanya'da ateş üzerinde atlarla dini ayin

32
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM