Kılıçdaroğlu'na soruldu: Muharrem İnce'yle sorun var mı

MUHARREM İNCE'Yİ HARCAMAK İÇİN ADAY GÖSTERDİLER

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisi Erdoğan'a karşı başarısız olacağı için 'Genel başkan aday olmamalı' dedi, işin içinden sıyrıldı. Ardından da Muharrem İnce'yi CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdi.

İNCE KAYBEDİNCE, GENEL BAŞKAN ADAYI OLAMAYACAKTI

Kılıçdaroğlu taktiksel olarak, CHP liderliği için geçen 2 dönemde kendisine rakip olan İnce'yi saf dışı etmenin yolunu bu şekilde bulmuştu. Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki taktiğe göre Muharrem İnce de Erdoğan'a karşı başarısız olacak ve bu şekilde 'kaybetmiş biri' olarak CHP Genel Başkanlığı için bir daha aday olamayacaktı.

PERFORMANSIYLA GENEL BAŞKANLIĞI ALABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

Muharrem İnce seçim meydanlarında Kılıçdaroğlu'nun bu taktiğini boşa çıkaracak kadar iyi bir performans gösterince, seçimleri kaybettiği takdirde CHP liderliği için uygun bir aday olduğunu ispatladı. Haliyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğu da sallanmaya başladı.

Tüm bu gelişmeler üzerine gazeteciler Kılıçdaroğlu'na "Muharrem İnce kariyerinizi korkutuyor mu" şeklinde bir soru yöneltti.

GAZETECİLER SORDU: MUHARREM İNCE SİZİ ENDİŞELENDİRİYOR MU

Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle uçaktaki diyalogu şu şekilde gelişti:

Genel başkanlık yarışında kişisel olarak size rakip olmuş bir isim Muharrem İnce. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında liderlik vasfının ortaya çıkmış olması sizi kişisel siyasi geleceğiniz, kariyeriniz açısından endişelendiriyor mu?

Hayır hiç endişelendirmiyor, çünkü genel başkanlık bir kariyer değildir, siyaset de bir meslek değildir. Siyaset, özveriyle topluma hizmet etmektir. Bir genel başkanın görevlerinden birisi de yeni genel başkan adaylarını yetiştirmektir. Benim kültürümde bu vardır. Biz tek adam rejimini savunan bir siyasi gelenekten gelmiyoruz. Kurultaylarda aday olmasını, aramızın açık olduğu biçiminde yorumlayanlar da çıkıyor. Aday olduğu süreçte de kurultaydan sonra da Muharrem Bey'le biz her zaman konuşuyor, değerlendirmeler yapıyorduk.