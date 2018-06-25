Aranan 18 kişi sandık başında yakalandı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlükleri tarafından seçimde oy kullanmak için sandığa giden il merkezinde 12, Yalvaç - Şarkikaraağaç - Sütçüler - Gelendost ve Yenişarbademli ilçelerinde ise 6 kişi olmak üzere, toplam 18 aranan şahıs yakalandı.

19 AYRI DOSYA İLE ARANAN 18 KİŞİ YAKALANDI

Polisin 24 Haziran seçim günü asayiş yönünden yaptığı çalışmalarda, il merkezinde 1 kişi ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, 1 kişi ‘Bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’, 1 kişi ‘Cumhurbaşkanına hakaret’, 1 kişi ‘Hakaret’, 1 kişi ‘Sesli ve yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret’, 3 kişi ‘Basit yaralama’, 2 kişi ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’, 1 kişi ‘Kumar oynanması için yer temini’, 1 kişi ‘Borçlunun ödeme şartını ihlal’ suçlarından yakayı ele verdi.

İlçelerden Yalvaç’ta 1 kişi ‘Nafaka hükümlerini ödememek’, 1 kişi ‘Borçlunun ödeme şartını ihlal’, 1 kişi ‘Basit yaralama’ suçlarından, Şarikaraağaç’ta 1 kişi ‘Nafaka hükümlerini ödememek’ suçundan, Sütçüler’de 1 kişi 2 dosya halindeki ‘Tehdit ve Basit Yaralama’ suçlarından ve Yenişarbademli’de ise ‘Mühür bozma’ suçundan olmak üzere, 7 dosyadan aranan toplam 6 kişi yakalandı.

Isparta il genelinde 19 farklı dosya ve suçtan aranan 18 kişi, sandık başına gittiklerinde polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak adli makamlara sevk edildi.