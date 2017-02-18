Aranan 2 akademisyen aileriyle kaçarken yakalandı

FETÖ'den aranan 2 akademisyen, eşleri ve çocuklarıyla birlikte yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışırken, fiber bot içinde yakalandı. Olayla ilgili bottaki Suriyeli insan taciri de gözaltına alındı.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Dalyan Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan bir gruptan haberdar olunca dün harekete geçti.

FETÖ'DEN ARANIYORLARDI

Dalyan Mahallesi Topburnu açıklarında hareket halindeki fiber bota, saat 23.00'te müdahale eden ekipler, içindeki biri Suriyeli 3 erkek, 7 çocuk ve 2 kadından oluşan toplam 12 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan Ş.U. ve O.D.'nin akademisyen olduğu ve FETÖ'den arandığı belirlendi.

Ayrıca Ş.U.'nun ' Nesrullah Dündar' adına düzenlenmiş sahte kimlik taşıdığı ortaya çıktı. Bottaki diğer kişilerin Ş.U. ve O.D.'nun eşleri ve çocukları olduğu belirlendi. Göçmen kaçakçılığı şüphesiyle bottaki 1 Suriyeli de gözaltına alındı.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Şüpheliler sorgulanmak üzere polise teslim edildi. Şüphelilerden Ş.U.'nun Kars Emniyet Müdürlüğü'ne, O.D.'nin de Tokat Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilecekleri öğrenildi. Tekneyi kullanan Suriye uyruklu şüphelinin ise insan kaçakçılığı ve terör örgütüne yardım ve yataklık etme suçundan adliyeye sevk edileceği belirtildi.