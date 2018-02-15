Aranan 3 bin kişi cezaevi ziyaretinde yakalandı

İstanbul'da 7 cezaevindeki tutuklu ve hükümlüleri 2016-2017 yıllarında ziyarete gidenlerin Genel Bilgi Toplama (GBT) ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'nde (UYAP) yapılan kimlik sorgulamaları sonucunda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 148 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL SUÇ ORANI EN YÜKSEK İL

Türkiye'nin en fazla nüfusuna sahip kenti olan İstanbul, suç oranı bakımından da ülkedeki şehirler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık gibi olaylara anında müdahale eden güvenlik güçleri tarafından yakalanan zanlıların bir kısmı tutuklanarak cezaevine konulurken, cezaevlerinin güvenliği için sıkı önemler alınıyor.

CEZAEVİNİ ZİYARET EDEN 3 BİN KİŞİ YAKALANDI

AA muhabirinin istatistiklerden derlediği bilgilere göre, 2016 ve 2017 yıllarında İstanbul'daki Silivri, Metris, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye, Paşakapısı cezaevlerindeki güvenlik önlemleri kapsamında, tutuklu ve hükümlüleri ziyarete gidenlerin GBT ve UYAP sisteminde kimlik sorgulamaları yapıldı.

Yapılan sorgulamalar sonucunda, 2016'da bin 567 ve 2017'de bin 581 kişi olmak üzere, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 bin 148 kişi yakalandı.

Yapılan denetimlerde, cezaevlerine yasak malzeme sokmaya çalıştığı iddiasıyla 2016'da 225 ve 2017'de 304 kişi olmak üzere, 529 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu yıllarda, İstanbul'daki 7 cezaevinden firar teşebbüsünde bulunan 22 tutuklu ve hükümlü yakalanırken, 2 kişi ise firar etti.

Aynı dönemde cezaevlerinde 60 intihara teşebbüs, 208 açlık grevi, 32 "ölüm orucu" ve 148 diğer asayiş olayı meydana geldi.

İSTANBUL CEZAEVİLERİNDEKİ TUTUKLU-HÜKÜMLÜ SAYISI

Bu arada, Silivri, Metris, Bakırköy, Maltepe, Kartal, Ümraniye ile Paşakapısı cezaevlerinde, toplam 29 bin 646 tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

İstanbul'daki cezaevleri arasında 16 bin 690 tutuklu ve hükümlü barındıran Silivri Cezaevi ilk sırada yer alırken, bunu 6 bin 563 ile Maltepe, 2 bin 230'la Metris, 2 bin 110 ile Ümraniye, bin 164 ile Bakırköy, 708 ile Kartal ve 181 kişi ile Paşakapısı Cezaevi takip ediyor.