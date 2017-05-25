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Huzur Türkiye operasyonlarının bilançosu

6 kez düzenlenen "Huzur Türkiye" uygulamalarında, aranan 7 bin 855 kişi yakalandı.

25.05.2017 - 07:58
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Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM) yapılan açıklamaya göre, Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca eş zamanlı olarak dün akşam 81 ilde stratejik öneme sahip bölgeler ile umuma açık yerlerde "Huzur Türkiye" uygulaması gerçekleştirildi.

6. UYGULAMA

EGM koordinesinde 6'ncısı yapılan uygulamada, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan kişi ve araçların yakalanması amaçlandı.

Huzur Türkiye operasyonlarının bilançosu

Asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, narkotik, deniz ve havacılık şubelerinden 12 bin 870 ekipte görevli 71 bin 531 personelin katıldığı çalışmalarda 13 hava aracı, 82 deniz aracı ve 341 dedektör köpeği de kullanıldı.

605 BİN 448 KİŞİ KONTROL EDİLDİ

Şehir giriş ve çıkışları ile merkezlerinde önceden belirlenen 6 bin 238 hassas noktayı kapsayan uygulamalarda 605 bin 448 kişi kontrol edildi, aranan bin 485 kişi yakalandı. Bazı nedenlerle 417 kişi gözaltına alındı, bin 558 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Huzur Türkiye operasyonlarının bilançosu

ELE GEÇİRİLENLER

Kişilerin üstlerinde, araçlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 68 tabanca, 51 av tüfeği, 2 bin 837 mermi, 69 kesici delici alet, 32 kurusıkı tabanca, 15 gram eroin, 1 kilo 524 gram esrar, 14 gram bonzai, 14 gram metamfetamin, 121 captagon, 24 bin 120 paket kaçak sigara, 144 litre kaçak içki ele geçirildi.

HUZUR TÜRKİYE UYGULAMALARININ BİLANÇOSU

Bugüne kadar farklı tarihlerde 6 kez düzenlenen Huzur Türkiye uygulamalarında, 3 milyon 2 bin 330 kişi kontrol edildi ve aranan 7 bin 855 kişi yakalandı.

Bazı nedenlerle 3 bin 703 kişi gözaltına alındı, 7 bin 873 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

Aramalarda, 2 uzun namlulu silah, 358 tabanca, 331 av tüfeği, 8 bin 29 mermi, 598 kesici delici alet, 265 kurusıkı tabanca, 1 kilo 404 gram eroin, 17 kilo 199 gram esrar, 392 gram bonzai, 2 kilo 134 gram metamfetamin, 2 bin 269 captagon, 20 kök Hint keneviri, 169 bin 533 paket kaçak sigara, 5 bin 773 litre kaçak içki, 686 kaçak cep telefonu, 195 tarihi eser, 3 bin 190 litre kaçak motorin ve 9 ton 880 kilogram menşei belirsiz et ele geçirildi.

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