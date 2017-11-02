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Aranan DHKP-C üyesi Aydın'da yakalandı

Terör örgütü DHKP-C'ye üye olmaktan aranan D.T., Aydın'da yapılan yol denetiminde yakalandı.

02.11.2017 - 07:58
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Aydın'ın Buharkent İlçesi'nde jandarmanın yaptığı yol denetiminde terör örgütü DHKP-C'ye üye olmaktan aranan D.T. yakalandı.

Aranan DHKP-C üyesi Aydın'da yakalandı

Jandarmanın Denizli-Nazilli Karayolu üzerinde yaptığı denetim sırasında terör örgütü DHKP-C'ye üye olmak suçundan aranan D.T. yakalandı. D.T.'nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince aranmakta olduğu belirtildi.

İzmir'de oturduğu ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi'nde öğrenci olduğu belirtilen D.T., işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'dan gelen ekiplere teslime edildi.

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