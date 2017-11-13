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Aranan FETÖ'cü Aydın'da yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yol kontrolünden kaçmaya çalışırken yakalandı.

13.11.2017 - 06:33
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Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolü sırasında yakalandı.

Aydın-Muğla karayolundaki polis kontrol noktası yakınında duran otomobilden şüphelenen ekipler, aracın yanına gitti.

Aranan FETÖ'cü Aydın'da yakalandı

ARAÇTAN İNDİ VE YÜRÜMEYE BAŞLADI

Ekipler, araçtan inerek yürümeye başlayan sürücüye kimlik kontrolü yaptı.

Şüphelinin, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, öğretmenlikten ihraç edilen Ömer T. olduğu belirlendi.

Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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