Aranan FETÖ'cü Aydın'da yakalandı

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolü sırasında yakalandı.
Aydın-Muğla karayolundaki polis kontrol noktası yakınında duran otomobilden şüphelenen ekipler, aracın yanına gitti.
ARAÇTAN İNDİ VE YÜRÜMEYE BAŞLADI
Ekipler, araçtan inerek yürümeye başlayan sürücüye kimlik kontrolü yaptı.
Şüphelinin, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, öğretmenlikten ihraç edilen Ömer T. olduğu belirlendi.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.