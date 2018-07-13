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Aranan kardeşler saunadaki gizli bölmede bulundu

Aydın'da, haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. ve kardeşi Musa Ö., saunadaki gizli bölmede saklanırken yakaldı.

DHA | 13.07.2018 - 09:03..
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Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silahlı tehdit, birden fazla kişiyle gece vakti yağma' suçları dahil, toplam 10 ayrı suçtan aranan ve hakkında 22 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. ile 'yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' dahil 5 ayrı suçtan aranan ve hakkında toplam 18 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kardeşi Musa Ö.'nün, Karaova Mahallesi, Efes 2-3 Evleri'ndeki tripleks bir villada kaldıklarını tespit etti.

Aranan kardeşler saunadaki gizli bölmede bulundu

VİLLANIN ETRAFI SARILDI

Bir süre villayı takibe alan polis, geçen 10 Temmuz'da operasyon düzenledi. Ancak, iki kardeş villada bulunamadı. Villanın etrafı sarıldığı için şüphelilerin kaçma ihtimali olmadığını değerlendiren polis, bu defa saklanabilecekleri gizli bölme olup olmadığını tespit için çalışma başlattı.

Aranan kardeşler saunadaki gizli bölmede bulundu

TUTUKLANDILAR

Villanın sauna bölümünde etrafa saçılan giysileri ve ayakkabıları fark eden polis, burada yoğunlaştı. Saunanın tahtalarını inceleyen polis, duvarın arkasında gizli bölme saklandıklarını belirlediği şüpheliler Mehmet Ö. ve kardeşi Musa Ö.'yü yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

Aranan kardeşler saunadaki gizli bölmede bulundu



Aranan kardeşler saunadaki gizli bölmede bulundu



Aranan kardeşler saunadaki gizli bölmede bulundu

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