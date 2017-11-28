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Aranan terör örgütü üyesi yol kontrolünde yakalandı

Ankara'da yol kontrolü sırasında terör örgütü MLKP üyesi olduğu gerekçesiyle arandığı belirlenen bir kadın gözaltına alındı.

AA | 28.11.2017 - 16:49..
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İstanbul yolu girişinde uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri İdil Ö'nün GBT sorgulamasında terör örgütü MLKP üyesi olmak suçundan arandığını belirledi.

ANKARA'DAN İSTANBUL'A GÖREVLENDİRİLDİ

Gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen İdil Ö'nün, örgüt tarafından Ankara'dan İstanbul'a görevlendirildiği ve burada sorumlu düzeyde görev aldığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden İdil Ö'nün nişanlısının da aynı örgüte üye olduğu gerekçesiyle cezaevinde olduğu öğrenildi.

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