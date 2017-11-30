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Aranan terörist Batman'da yakalandı

2016'nın Şubat ayında Batman Havalimanı'na yapılan havanlı saldırının şüphelisi olan terörist, 49 kilo C4 ile yakalandı.

DHA | 30.11.2017 - 05:28..
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Aranan terörist Batman'da yakalandı

Batman Havalimanı'na 8 Şubat 2016 günü havan topu saldırısı düzenlediği iddia edilen PKK'lı terörist, polis ekiplerinin yaptığı operasyonda 49 kilo C4 tipi patlayıcıyla yakalandı.

Aranan terörist Batman'da yakalandı

7 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Batman Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 9 Kasım 2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü mensuplarına yönelik yapılan operasyonda, 8 Şubat 2016 tarihinde Batman Havalimanı’na yapılan havan topu saldırısı olayını gerçekleştiren şahıslardan biri yakalanarak tutuklanmıştır. Söz konusu şahsın adresinde yapılan aramada; toplam 49 kilo C4 tipi patlayıcı madde, 1 seyyar dipçikli kaleşnikof silah, 2 tabanca ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, dijital malzeme ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur. Ayrıca şahsın yakalanması akabinde yürütülen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardır."

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