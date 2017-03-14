Arap aşiretleri PYD/PKK ve DEAŞ'a karşı ordu kuracak

Suriye'de terör örgütleri PYD/PKK ve DEAŞ tarafından toprakları işgal edilen Arap aşiretlerinin liderleri, askeri ve siyasi bir oluşuma gitmek üzere çalışmalara başladı.

Suriye'nin Rakka, Haseke ve Deyr ez-Zor bölgelerinde yaşayan 50 Arap aşiretinin lideri, Harran Otel'de bir toplantı düzenledi.

İŞGALİ BİTİRMEK İÇİN BİRLEŞELİM

"El Cezire ve Fırat Bölgesi Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Genel Kurultayı" adı altında düzenlenen toplantının teması, "Hep birlikte çabalarımızı Esed-Rus-İran ve Hizbullah ile DEAŞ ve PYD işgalini bitirmek için birleştirelim" şeklinde açıklandı.

EL CEZİRE VE FIRAT AŞİRETLERİ ORDUSU

Suriyeli Aşiretler ve Kabileler Yüksek Meclisi Sözcüsü Mudar Hamad El-Esaad'ın imzasını taşıyan yazılı açıklamada da katılımcıların amaçları, Suriye'deki El Cezire ve Fırat bölgelerini terör örgütlerinden temizlemek için "El Cezire ve Fırat aşiretleri ordusu" kurulması şeklinde duyuruldu.

Açıklamada, yeni askeri yapının, Esed rejimi ordusundan ayrılan subaylar ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları tarafından idare edileceği bildirildi.

"ABD PYD'YE DESTEK VERİYOR"

Toplantıya katılan aşiretler adına açılış konuşmasını yapan Şuaytat aşireti lideri Şeyh Rafi er-Raco Ukla, "ABD, PYD'ye destek veriyor. PYD'nin DEAŞ'tan bir farkı yok. PYD, birçok aileyi evinden etti. 50'den fazla köyde Arapları tehcire zorladı" diye konuştu.

Ukla, Suriye topraklarında din ve milliyetçilik maskeleri kullanılarak terör estirildiğini belirterek, "Suriye'de yaşanan terörün yayılması ve yabancı savaşçıların ülkeye girişine göz yuman uluslararası toplum ve koalisyon, sorumluluklarını yerine getirmedi. Dolayısıyla bizler baştan beri şiddetin son bulması için ve teröre karşı güçlü bir mücadele verdik." dedi.

"ULUSLARARASI GÜÇLERE SESLENİYORUZ"

Suriyeli aşiret ve kabileler olarak terör örgütleriyle mücadelelerini sürdürdüklerinin altını çizen Ukla, "Uluslararası güçlere sesleniyoruz. Suriye'nin Fırat ve El Cezire bölgesini DEAŞ'ın, PYD'nin ve Esed'in teröründen temizlemede bize destek olsunlar." diye konuştu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Ukla, ABD'nin de bu çağrıyı duymasını istediklerini dile getirerek, 3 milyon sığınmacıya kapılarını açan Türkiye'ye ile destekleri için Katar ve Suudi Arabistan'a teşekkür etti.

Ukla, "Umarız uluslararası toplum Suriye halkına destek verir, katliamlar ve tehcirler bir an önce durur. Rus ve İran işgali, PYD, DEAŞ ve Hizbullah terörü son bulur." ifadelerini kullandı.