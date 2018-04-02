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Arap Birliği Filistin için toplanacak

İsrail askerlerinin Filistin'de yaptığı katliamlara devam etmesinin ardından Arap Birliği toplanma kararı aldı.

AA | 02.04.2018 - 04:20..
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Filistinlilerin barışçıl gösterisi 'Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde İsrail askerleri 17 sivili öldürdü. 500'den fazla yaralının olduğu katliamın ardından müdahalerin devam etmesi Arap Birliği'ni harekete geçirdi.

Arap Birliği Filistin için toplanacak


OLAĞANÜSTÜ TOPLANILACAK

Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantının, Filistin'in talebi doğrultusunda ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında gerçekleşeceğini ifade etti.

Ebu Ali açıklamada, toplantıda, Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı münasebetiyle cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin işlediği suçlar ile Filistin topraklarında devam eden tehlikeli olayların ele alınacağını kaydetti.

Arap Birliği Filistin için toplanacak

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