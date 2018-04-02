3,576 kez izlendi

13,109 kez izlendi

2,861 kez izlendi

2,979 kez izlendi

7,896 kez izlendi

10,396 kez izlendi

1,317 kez izlendi

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan Kerim bebek ile görüştü Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin bombardımanında annesini ve bir gözünü kaybeden Kerim bebek ile buluştu.

2 Victoria's Secret mankeni Laine gözaltına alındı Victoria's Secret mankenlerinden Maggie Laine, uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.

3 Arap Birliği Filistin için toplanacak İsrail askerlerinin Filistin'de yaptığı katliamlara devam etmesinin ardından Arap Birliği toplanma kararı aldı.

4 Yerler ıslandı otomobil elektrik direğine çarptı: 3 yaralı Bursa'da yerlerin ıslanmasından dolayı sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu bir otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

5 ANKA Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanıp üretilen ANKA insansız Hava Aracı, Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi. ANKA operasyonel ilk uçuşunu da gerçekleştirdi.

6 Samsun'da genç çift uyuşturucudan tutuklandı Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan 17 yaşındaki genç anne uyuşturucu ile yakalandı. Gözaltına alınan çift, uyuşturucu ticaretinden tutuklandı.