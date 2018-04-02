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Arap Birliği Filistin için toplanma kararı aldı

Tüm dünya İsrail zulmüne karşı birlik olurken sessiz kalan Arap Birliği, Suudi Arabistan başkanlığında toplanacak.

AA | 02.04.2018 - 07:30..
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Arap Birliği Filistin için toplanma kararı aldı

TOPLANTIYI FİLİSTİN İSTEDİ

Arap Birliği Filistin İşlerinden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Said Ebu Ali yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu toplantının, Filistin'in talebi doğrultusunda ve Suudi Arabistan'ın başkanlığında gerçekleşeceğini ifade etti.

Ebu Ali açıklamada, toplantıda, Filistin Toprak Günü'nün 42. yılı münasebetiyle cuma günü "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlayan barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin işlediği suçlar ile Filistin topraklarında devam eden tehlikeli olayların ele alınacağını kaydetti.

İSRAİL 17 KİŞİYİ KATLETTİ

Arap Birliğinin, yaşanan gelişmeleri ve Gazze sınırında 17 Filistinlinin öldürüldüğü olayları yakından takip ettiğinin belirtildiği açıklamada, uluslararası toplum, İsrail'in bu ihlallerini durdurma ve bir soruşturma komisyonu kurma konusunda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye çağrıldı.

SUUDİLER İSRAİL'E BİR ŞEY DİYEBİLİR Mİ

Son dönemde; Suudi Arabistan ile İsrail arasındaki yakınlaşma akıllara gelince, Suudilerin başkanlığındaki bu toplantıdan İsrail aleyhine önemli bir karar alınamayacağı geliyor.

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