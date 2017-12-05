Arap Birliği Genel Sekreteri Kudüs açıklaması yaptı

Ebu Gayt, Arap Birliği'nin daimi temsilciler düzeyinde gerçekleştirdiği "Kudüs" konulu olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada, "Kudüs'ün geleceğiyle oynamak, kentin tüm Arap halkının gönlündeki yerinden dolayı bölgede aşırılık, şiddet, nefret ve düşmanlık duygularını alevlendirecek ve barış görüşmelerinin geleceğini etkileyecektir." dedi.

"NET BİR TAVIR ORTAYA KONULMALI"

Olağanüstü toplantının, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edeceği ya da Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararı alacağının yüksek sesle dile getirildiği çok kritik bir zamanda yapıldığının altını çizen Ebu Gayt, "açık ve net bir tavır ortaya konulması" gerektiğini dile getirdi.

ABD'NİN GÜVENİLİRLİĞİ SARSILIR

Toplantının, ABD yönetimine, Kudüs ile ilgili böyle tehlikeli bir uygulamaya teşebbüs etmesinin tehlikeli sonuçları olacağı ve karşılıksız kalmayacağı mesajını vermeyi amaçladığını kaydeden Ebu Gayt, şöyle konuştu:

"Böyle bir karar, ABD'nin Filistinliler ile İsrail arasında barış sürecini canlandırma konusunda güvenilir bir aracı rolünü ortadan kaldıracaktır."

Filistin Dışişleri Bakan Yardımcısı Teysir Ceradat da, Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesinin bölgedeki barış sürecine yönelik büyük bir darbe olacağını dile getirdi.

BARIŞ SÜRECİNE DARBE

ABD'yi, Kudüs ile ilgili tüm uluslararası meşruiyet kararlarına saygı göstermeye çağıran Ceradat, Filistin yönetiminin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmeye teşebbüs etmesini, bölgedeki barış sürecine yönelik güçlü bir darbe saydığına işaret etti.

Ceradat, herhangi bir tarafın Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etmesinin, uluslararası yasaların, normların ve tarihin ihlalini temsil ettiğini ve bölgede kontrol altına alınması zor olan bir gerginlik çıkaracağını sözlerine ekledi.

KUDÜS MESELESİNE ULUSLARARASI TEPKİ

Öte yandan, Tunus ve Ürdün de Kudüs'ün yasal ve tarihi konumunun muhafaza edilmesinin zorunlu olduğunu vurguladı.

Tunus Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Tunus Dışişleri Bakanı Hamis el-Cihinavi'nin, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmede ikilinin, Kudüs'ün yasal ve tarihi konumunun korunmasının zorunlu olduğunu vurguladığı aktarıldı.