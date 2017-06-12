Arap Birliği Körfez krizini ele almayacak

Arap Birliği Genel Sekreterliği Sözcüsü Mahmud Afifi, yaptığı açıklamada, bugün daimi temsilciler düzeyinde toplanacak birliğin, Körfez ülkeleri arasında yaşanan krizi ele alacağı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

FİLİSTİN'İN İSTEĞİ GÖRÜŞÜLECEK

Afifi, Filistin'den gelen talep üzerine yapılacak toplantının gündem maddesinin "İsrail'in Afrika kıtasında büyüyen nüfuzu" olduğunu, başka bir konunun görüşülmeyeceğini kaydetti.

KATAR KRİZİ

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride ise Katar tarafından desteklendiği öne sürülen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el-Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddiasıyla "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.