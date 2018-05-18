Arap Birliği Kudüs için plan hazırlıyor

Arap Birliği'nin ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve sonrasında yaşanan olayları görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de dışişleri bakanları düzeyinde gerçekleştirdiği toplantı sona erdi.

HER ÜLKE PLAN İÇİN ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Toplantı sonunda alınan karar çerçevesinde, Arap Birliği Genel Sekreterliği, ABD başta olmak üzere ülkelerin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma kararlarıyla mücadele etmede kullanılabilecek yöntem ve araçları kapsayan bir plan hazırlamakla görevlendirildi.

Karara göre, planın siyasi, hukuki ve ekonomik yol ve yöntemleri kapsayacağı, kabul edildiği tarihten itibaren iki hafta içinde onaylanması ve uygulanması için üye devletlere iletileceği belirtildi.

"DOĞU KUDÜS BAĞIMSIZ FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"

Bakanlar, Doğu Kudüs'ün bağımsız Filistin devletinin başkenti olduğunu vurguladı.

Kudüs meselesinin Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına göre müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini belirten bakanlar, bazı ülkelerin ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıması törenine katılmasını eleştirerek, bu katılımın "uluslararası düzeyde yasa dışı eylemlere teşvik" niteliğinde olduğunu ifade etti.

İsrail'in, Filistin halkına yönelik sistematik olarak işlediği suçlara da tepki gösteren bakanlar, bu suçların "savaş suçu, insanlığa karşı işlenmiş suçlar" seviyesine yükseldiğini kaydetti.