Arap birliği toplantısında gerginlik

Katar'ın Arap Birliği Daimi Temsilcisi Seyf bin Mukaddem el-Buayneyn, Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad bin Salih el-Avvad ve Bahreyn Enformasyon Bakanı Ali bin Muhammed el-Rumeyhi'nin Katar ve Al Jazeera televizyonuyla ilgili sözleri üzerine toplantıdan ayrıldı.

KATAR VE EL CEZİRE İLE İLGİLİ SÖZLER ÜZERİNE TOPLANTIDAN AYRILDI

Bahreynli Bakan Rumeyhi, Katar temsilcisinin tepkisine yol açan konuşmasında, "Al Jazeera kanalı Körfez ülkelerinin güvenliğini hedef almakta, asılsız söylenti ve yalan haberler yayınlamaktadır." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanı Avvad da benzer şekilde Al Jazeera'yi eleştirerek, "Şiddet ve aşırılığa son verilmesi gerekir. Bazı Arap ülkelerinde hala şiddet çağrıları yapılıyor." diye konuştu.

SÖZ HAKKI TANINMADI

Katar temsilcisi Buayneyn, bu sözler üzerine toplantıyı yöneten Tunuslu Bakan Mehdi bin Garibe'den ikinci kez söz istedi, ancak talebi karşılık bulmayınca, "Ülkem aleyhinde konuşulduğu zaman savunma yapmak için müdahalede bulunmak benim en doğal hakkımdır." diyerek oturumu terk etti.