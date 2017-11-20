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Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

İran'ı Husilere füze tedarik etmekle suçlayan Arap Birliği, Mısır'ın başkenti Kahire'de toplandı.

20.11.2017 - 00:44
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Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, toplantının açılış konuşmasında, İran'ın Husilere füze tedarik ettiğini savunarak, "Yemen'de çatışmaların başlamasından bu yana 332 balistik füze kullanıldı. Bu füzeler tek bir kaynaktan geliyor; o da İran. İran, Arap ülkelerinde birçok milis gücü destekliyor" dedi.

Arap Birliği toplantısında İran konuşuldu

HİZBULLAH ÇAĞRISI

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife de Lübnan'a çağrıda bulunarak, "Lübnan, Hizbullah'ın eylemleri ile Irak, Suriye, Yemen ve Bahreyn gibi komşu ülkelerdeki saldırılarına ilişkin tüm sorumluluğu üstlenmeli" dedi.

İran'ın Arap ulusal güvenliğini tehdit ettiğini ifade eden Al Halife, İran'ın bölgede çok fazla kolu olduğunu iddia etti. Bu kollardan birinin ise terörist olarak nitelediği Hizbullah olduğunu belirtti.

İran'ın Arap ülkelerindeki uygulamalarında tehlikeli bir artış olduğunu belirten Al Halife, bu durumun, İran'ın bölgedeki kollarıyla oluşturduğu tehdit karşısında ulusal güvenliğin nasıl korunacağına ilişkin Arap Birliği'ne bir sorumluluk yüklediğini kaydetti.

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