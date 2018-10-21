taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6435
Euro
6.49805
Altın
1225.91
Borsa
96454.57
Gram Altın
222.489

Arap Birliği ve Ürdün'den Suudilere Kaşıkçı desteği

Arap Birliği ve Ürdün de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili olarak Suudi Arabistan'a destek verdi.

AA | 21.10.2018 - 04:03..
  1. Haberler
  2. Dünya

ads

Arap Birliğinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın Kaşıkçı olayını aydınlatmak için yürüttüğü soruşturmadan övgüyle söz edildi.

"RİYAD YÖNETİMİNİN YANINDAYIZ"

Kaşıkçı'nın ailesine başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, olayın siyasileştirilmesi ve Suudi Arabistan'a karşı ekonomik yaptırım uygulanması veya tek taraflı adımlar atılması gibi girişimlere karşı olunduğu belirtildi.

Ürdün hükümetinden yapılan açıklamada da Suudi Arabistan'ın attığı adımların olayın aydınlatılması ve sorumluların hesap vermesi için gerekli olduğu ifade edilerek, Riyad yönetiminin yanında olunduğu mesajı verildi.

İslam İşbirliği Teşkilatı, Körfez İşbirliği Konseyi, Arap Parlamentosu, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Filistin, Yemen ve Cibuti de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin ardından aldığı kararlarla ilgili Suudi Arabistan'a destek açıklaması yapmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP'ye kötü gözle bakmıyoruz

CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP'ye kötü gözle bakmıyoruz

85
ABD Sovyetler ile yaptığı anlaşmadan ayrılacak

ABD Sovyetler ile yaptığı anlaşmadan ayrılacak

19
Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

Bakan Pekcan: Yüzde 200-300 zam yapanları tespit ettik

43
İrem Derici annesinden fırça yedi

İrem Derici annesinden fırça yedi

10
Messi El Casico'da oynayamayacak

Messi El Casico'da oynayamayacak

8
IKBY'de Mesut Barzani kazandı

IKBY'de Mesut Barzani kazandı

1
ABD'de cenaze evinde 63 bebek cesedi kalıntısı bulundu

ABD'de cenaze evinde 63 bebek cesedi kalıntısı bulundu

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM