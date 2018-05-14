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Arap Birliği'nden Türkiye'ye kınama

Türkiye'nin Kudüs konusunda aldığı net tavır, Arap Birliği'nde rahatsızlığa neden oldu. Birlik, İsrail ve ABD yerine Türkiye'yi hedef aldı.

Haber Merkezi | 14.05.2018 - 07:08..
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Arap Birliği'nden Türkiye'ye kınama

Arap Birliği'nden Türkiye'ye kınama

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in başketi olarak Kudüs'ü tanıma kararı almasından sonra Amerikan Büyükelçiliği'nin de kente taşınmasını istedi.

KUDÜS'TE ACI GÜN

Trump'ın bu kararından sonra harekete geçen Amerikalı yetkililer, Tel Aviv'den Kudüs'e taşınana büyükelçilik binasının açılışını bugün gerçekleştirecek.

TÜRKİYE KARŞI ÇIKTI

Amerika'nın bu kararına sert bir şekilde tepki gösteren Türkiye, Arap Birliği'nin hedefi oldu.

Arap Birliği Genel Sekreteri Sözcüsü Mahmut Afifi, Türkiye'nin Kudüs konusunda kibirli davrandığını söyledi.

TÜRKİYE'YE KINAMA

Türkiye'nin Arap Birliği'ne ders vermeye kalkamayacağını belirten Sözcü Afifi, Arap kamuoyunun bu tavırlardan rahatsız olduğunu ifade ederek Türkiye'yi kınadıklarını sözlerine ekledi.

Arap Birliği'nden Türkiye'ye kınama

"KARARIN ARKASINDA EVANJELİSTLER VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın aldığı karardan sonra yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "Bu karar provokasyondur. Öyle bir provokasyon ki bu provokasyonun arkasında Evanjelistler var. Bunu bizzat sayın başkandan dinlemiş biriyim. Bu karara asla rıza göstermeyeceğiz."

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